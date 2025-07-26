Головне за ніч та ранок суботу, 26 липня: удари по Дніпру та Харкову, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Сіверському напрямках, ворожі обстріли, ураження Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

У ніч на 26 липня росіяни завдали низки ударів по великих містах - Дніпру, Кам'янському та Харкову. Ворог використав балістичні ракети та дрони.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кам'янському внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пізніше потужні вибухи через збиття балістики лунали і в Дніпрі.

У Харкові комбінована атака була вже другою за ніч. У Київському районі, за словами мера Ігоря Терехова, є поранені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

Ворог посилив штурмові дії на Сіверському напрямку, там за добу сталося 32 боєзіткнення. Продовжує наступальні дії на Покровському (51 боєзіткнення), Новопавлівському (26) та Лиманському (27) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1080 окупантів, 7 танків та 35 артилерійських систем ворога. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 048 330 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Троє людей загинули, двоє поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Уночі 26 липня росіяни скерували на Запорізьку область 9 шахедів. У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Понівечена нежитлова споруда. У Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, зруйнований приватний будинок.

Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Уночі 26 липня російська армія атакувала Шосткинську громаду Сумщини ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Троє людей поранені – дві жінки та чоловік з опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані.

Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

У ніч на 26 липня РФ застосувала проти України 235 засобів повітряного нападу – 208 БпЛА та 27 ракет різних типів.

Сили ППО знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет.

Більше інформації – в новині.

Уночі 26 липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал" – один із найбільших в РФ виробників радіоелектроніки.

Про це LB.ua повідомив співрозмовник в СБУ.

За інформацією співрозмовника, один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де міститься цех радіоелектронних пристроїв №17.

Завод "Сигнал" спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спілкування з журналістами стверджував, що переговори Росії та України у Стамбулі мали раніше не оголошений результат.

Як пише турецьке медіа NTV, дипломат заявив, що сторони досягли "принципової домовленості про проведення у Туреччині саміту лідерів". Вочевидь, йдеться про особисту зустріч Президента Володимира Зеленського з Путіним, на якій наполягає українська влада.

Фідан назвав війну в Україні "дороговартісною та складною" і такою, що може "зробити можливою ще більшу війну та розкол на міжнародній арені".

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