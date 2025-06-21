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Росіяни вранці тричі обстріляли Краматорськ

На місці російських ударів працюють всі відповідні служби.

Росіяни вранці тричі обстріляли Краматорськ
Докази передачі тіл окупантів
Фото: ДСНС

Російські окупанти уранці 21 червня тричі атакували Краматорськ Донецької області.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

За даними міськради, о 8:00 росіяни атакували "Ланцетом" по цивільній вантажівці на околицях міста. Обійшлося без постраждалих.

Також о 9:40 зафіксовано 2 влучання у приватному секторі (тип озброєння встановлюється).

Інформація щодо постраждалих не надходила, але є пошкодження житлових будинків, йдеться в повідомленні.

На місці російських ударів працюють всі відповідні служби.

  • Упродовж минулої доби росіяни обстріляли 31 населений пункт Донеччини.
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