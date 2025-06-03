OSINT: один з останніх російських літаків А-50, ймовірно, знищений українськими дронами 1 червня

Ймовірно були знищені і два літаки Іл-76.

На супутникових знімках помітно ймовірне знищення одного з останніх російських робочих літаків ДРЛВ А-50.

Про це повідомив OSINT-аналітик GEOINT.

На опублікованих фото можна побачити уламки літака на одному з майданчиків. Вони з’явилися там після атаки, здійсненої українськими FPV-дронами 1 червня 2025 року.

Фото: Супутниковий знімок На супутникових знімках помітно ймовірне знищення одного з останніх російських робочих літаків ДРЛВ А-50.

В свою чергу OSINT-аналітик Húrin визначив, що цією атакою було знищено один з останніх у РФ літаків ДРЛВ А-50. А на двох сусідніх стоянках можна побачити менші купки уламків невідомої природи.

Ймовірно це вражені на аеродромі “Іваново-Північне” транспортні Іл-76 або літаків, створені на їх базі.

1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.