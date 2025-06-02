Україна і Росія розпочали другий раунд переговорів у Стамбулі

Вимоги України – повне припинення вогню, обмін усіх на усіх та повернення депортованих дітей, а також пряма зустріч лідерів країн.

Українська і російська делегації за посередництва Туреччини розпочали другий раунд перемовин у Стамбулі. Про це МЗС України повідомило о 14:45.

Сторони зустрілися в палаці Чираган – готелі, зведеному на руїнах султанського палацу. Зустріч у травні відбувалася на іншій локації – в резиденції Долмабахче, де закінчилися перемовини 2022-го року.

Першим слово взяв турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, який за дорученням президента Реджепа Таїпа Ердогана відвідав Москву і Київ.

"Сьогодні на зустрічі будемо оцінювати перспективи і погляди стосовно перемир'я обох сторін, а також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив та підготовку можливої зустрічі лідерів", – сказав він.

Український президент Володимир Зеленський, який нині в Вільнюсі брав участь у саміті Нордичних країн та Бухаретстської дев'ятки, озвучив очікування від зустрічі.

"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів", – сказав він.

Старт перемовин був запланований на 13:00, але дещо затягнувся. Близько 14 години Суспільне повідомило, що нещодавно закінчилася розмова міністра Рустема Умєрова з очільником турецького МЗС Хаканом Фіданом, і що тепер стартує розмова за участі Росії.

Українська делегація під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова налічує 13 людей, більшість із них – військові. Це представники Генштабу, розвідувальних служб, Повітряних і Військово-морських сил.

Також цього разу до делегації включили представника Уповноваженого з прав людини, оскільки Україна добивається звільнення усіх полонених та повернення додому викрадених Росією дітей.

Російську перемовну групу знову очолив путінський радник Владімір Мединський.

Україна перед зустріччю передала Росії власне бачення мирного процесу: обмін усіх на всіх полонених, повернення депортованих дітей, право України самостійно обирати, до яких Альянсів вступати, а також неможливість визнання загарбаних Росією територій її частиною. Про те, що сторони напрацюють і представлять власне бачення припинення вогню, домовилися на перемовинах 16 травня. Але Росія, на відміну від України, свій "меморандум" нікому не показала.

Напередодні зустрічі делегацій російський міністр закордонних справ поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо телефоном. Український президент проводив розмову із президентом Туреччини, яка приймає перемовини. А до того він приймав у Києві американських сенаторів, зокрема Ліндсі Грема, який розробив законопроєкт про нові санкції проти Росії.

Вашингтон і європейські столиці попереджали Росію, що вона отримає нові обмежувальні заходи, якщо не погодиться на 30-денне припинення вогню, яке мало б стати першим кроком на шляху до повного завершення війни. Росія не погодилася, але американських санкцій поки немає. ЄС ухвалив новий пакет обмежень, анонсований іще до відмови росіян припиняти вогонь, а також почав роботу над наступним. У Штатах в Конгресі лежить готовий законопроєкт про санкції, але поки що його не розглядали. Хоча, за словами французького президента Еммануеля Макрона, який перебуває в тісному контакті з Трампом стосовно теми війни в Україні, його американський колега "втрачає терпіння".