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Армія РФ атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі, є поранені (оновлено)

Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто, постраждали 14 людей

Армія РФ атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі, є поранені (оновлено)
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу, архівне фото
Фото: ДСНС

Ввечері 8 квітня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. 

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Оновлено 23:18 Начальник ОВА повідомив, що попередньо постраждали шестеро людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. 

Оновлено 23:50 Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд.

  • В ніч на 4 квітня у Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі. Ворожі безпілотники цілили у середмістя.
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