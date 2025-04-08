Армія РФ атакувала Дніпро, у місті сталися пожежі, є поранені (оновлено)

Ввечері 8 квітня росіяни атакували Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

Оновлено 23:18 Начальник ОВА повідомив, що попередньо постраждали шестеро людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Оновлено 23:50 Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд.