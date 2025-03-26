ООН: від початку посвномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 12,8 тисяч цивільних

Попри сподівання на припинення бойових дій, Росія продовжує щодня обстрілювати цивільне населення в Україні. Особливо ситуація погіршилася у березні.

Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя на засіданні Ради Безпеки, пише Укрінформ.

"Ми сподіваємося на повне припинення бойових дій і, врешті-решт, на мир в Україні, але ситуація для цивільного населення продовжує погіршуватися… З 1 березня не минуло й дня, щоб не сталося нападу на цивільне населення", — каже Мсуя.

Особливо в ООН обурені російськими ударами по всій Україні 7 березня. Тоді через російську агресію загинув 21 мирний житель і ще більше були поранені.

За інформацією помічниці Генсека ООН, минулого тижня російський терор забрав десятки життів і спричинивши поранення сотень людей у різних регіонах. Зокрема, 21 березня внаслідок атаки безпілотника у Запоріжжі загинула сім'я з трьох осіб, а 24 березня в Сумах поранено майже 100 цивільних, у тому числі понад 20 дітей.

Мсуя додала, що загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення 12 881 цивільна особа в Україні загинула, у тому числі 681 дитина, і майже 30 500 отримали поранення, зазначила помічниця Генсека.

Зафіксовано понад 2,3 тисячі атак на медичні заклади. Понад 13 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, з них понад 10 млн – переміщені особи, зокрема 3,7 млн – внутрішньо переміщені.

Мсуя також звернула увагу на глобальне скорочення фінансування гуманітарних операцій, зокрема і для України. Вона наголосила, що гуманітарні потреби мають бути "центральною частиною дискусій про перемир'я чи довгострокову угоду".