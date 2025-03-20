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Сьогодні росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів, загинула людина

Одна людина травмована. 

Сьогодні росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів, загинула людина
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська облпрокуратура

Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів. Через це загинула одна людина, а ще одна – поранена. 

Як повідомили у Сумській ОВА, ворог продовжує масовані  обстріли Краснопільскої громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження:  КАБи та безпілотники. У обласній прокуратурі зазначили, що вночі окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок цивільних у м. Краснопіллі Сумського району.

Унаслідок атаки ворога загинула 77-річна жінка, її син отримав поранення.

Пошкоджено багатоквартирний і приватний  житлові будинки, приміщення торговельного центру. 

"Сумська ОВА звертається до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Збережіть своє життя та врятуйте рідних", – наголосили у адміністрації. 

  • Вчора росіяни атакували 10 громад Сумщини, а перед цим через ворожі обстріли у області постраждали дві лікарні і загинули люди. 
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