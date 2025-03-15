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Міенерго: українські енергетики відновили живлення для 37 тисяч споживачів

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію.

Міенерго: українські енергетики відновили живлення для 37 тисяч споживачів
Фото: ua-energy.org

Енергетики відновили живлення для 37 тисяч споживачів, роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Енергетики здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються", — ідеться у повідомленні.

У Міенерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 37 463 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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