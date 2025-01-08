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БПЛА атакували Енгельс - місто базування стратегічної авіації

Попередньо є влучання у нафтосховище.

БПЛА атакували Енгельс - місто базування стратегічної авіації
Пожежа в Енгельсі
Фото: Telegram

У мережі поширюються фото та відео масштабної пожежі у російському місті Енгельс, аеродром якого окупанти використовують для спорядження стратегічних бомбардувальників, що запускають по Україні крилаті ракети X-101.

За попередньою інформацією, займання у Саратовській області стало наслідком успішної роботи ударних безпілотників. Місцеві жителі повідомили про понад два десятки вибухів. Влучання зафіксовано у нафтосховище, проте ураження інфраструктури, пов'язаної з літаками Ту-95МС, теж поки не виключається. 

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