БПЛА атакували Енгельс - місто базування стратегічної авіації

У мережі поширюються фото та відео масштабної пожежі у російському місті Енгельс, аеродром якого окупанти використовують для спорядження стратегічних бомбардувальників, що запускають по Україні крилаті ракети X-101.

За попередньою інформацією, займання у Саратовській області стало наслідком успішної роботи ударних безпілотників. Місцеві жителі повідомили про понад два десятки вибухів. Влучання зафіксовано у нафтосховище, проте ураження інфраструктури, пов'язаної з літаками Ту-95МС, теж поки не виключається.