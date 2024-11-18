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Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 40 людей (доповнено)

Серед поранених є діти. 

Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 40 людей (доповнено)
Удар по Одесі
Фото: Одеська влада в Telegram

Сьогодні, 18 листопада, російські терористи атакували Одесу. Відомо вже про десять загиблих та 44 поранених. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, мер міста Геннадій Труханов, ДСНС та Офіс генпрокурора. 

"І знову ціль ворога – цивільне населення. Влучання у житловий квартал, внаслідок чого спалахнула пожежа: горіли декілька десятків автівок, існувала загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м. У взаємодії з іншими оперативними службами постраждалим надавалась допомога. Серед загиблих – медики, правоохоронці, цивільні. Семеро загиблих є поліцейськими, один медик, двоє цивільних", – повідомили рятувальники. 

Наслідки удару
Фото: ДСНС у Telegram
Наслідки удару

Поранені четверо дітей: їм 7, 10 і двом по 11 років. Вони госпіталізовані у середньому стані. Також ушпиталили 30 дорослих, з них троє важкі, навів оновлені дані Кіпер.

За даними Повітряних сил, ворог атакував балістичною ракетою. ЇЇ вдалося збити, але навіть у збитому вигляді російська зброя спричинила руйнування. 

"Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки", – повідомили в Силах оборони. 

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора Tg
Наслідки удару

наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада
Фото: тг-Геннадій Труханов
наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада

Наслідки удару
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки удару

За словами Труханова, ворог спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. 

Український президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкоджено паркову, багатоповерхівку, університет та адміністративну будівлю. 

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу", – сказав він. 

Одеська область зазнала атаки і під час вчорашнього комбінованого удару ворога. 

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