У Запоріжжі через обстріли РФ троє людей загинули, 19 дістали поранення

У Запоріжжі через атаку РФ троє людей загинули, 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка.Такими є наслідки ворожої атаки по обласному центру.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Упродовж доби окупанти завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області.
Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю.
Війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці.
170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
111 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.