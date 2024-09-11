Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні зафіксовано понад 200 підпалів автомобілів військовослужбовців, - Вигівський

Близько чверті з них здійснили неповнолітні.

В Україні зафіксовано понад 200 підпалів автомобілів військовослужбовців, - Вигівський
​Поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля у Харкові
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти" розповів про ситуацію, яка склалась із підпалами автомобілів військовослужбовців в Україні.

Вигівський наголосив, що підпали автомобілів військовослужбовців - це результат дій ФСБ РФ, яка вербує українську молодь. 

“На жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - зазначив Вигівський.

Підписуйтесь на наш Google News

Голова Нацполіції запевнив, що поліція проводить роботу серед дітей і роз'яснює їм наслідки таких дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies