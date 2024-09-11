В Україні зафіксовано понад 200 підпалів автомобілів військовослужбовців, - Вигівський

Голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти" розповів про ситуацію, яка склалась із підпалами автомобілів військовослужбовців в Україні.
Вигівський наголосив, що підпали автомобілів військовослужбовців - це результат дій ФСБ РФ, яка вербує українську молодь.
“На жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - зазначив Вигівський.
Голова Нацполіції запевнив, що поліція проводить роботу серед дітей і роз'яснює їм наслідки таких дій.
- Служба безпеки і Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб РФ діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони.
- На Донеччині затримали трьох паліїв автомобілів військових. Один із них – неповнолітній. Зловмисники знищили два авто та готували низку підпалів високовольтних шаф на залізниці.
- Нещодавно викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України.