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Ворог б'є по енергетиці. У містах – екстрені відключення, є перебої з водою (доповнили)

Є загиблі та поранені. 

Ворог б'є по енергетиці. У містах – екстрені відключення, є перебої з водою (доповнили)
Фото: ДТЕК

Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. В Києві – екстрені відключення світла, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

Окрім Києва, енергетика потрапила під удар у Дніпрі та інших населених пунктах. Подекуди відсутнє світло. 

"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення", – сказав він. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на правому березі є перебої з водопостачанням.

За даними водоканалу, відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

У КМВА додали, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. 

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – йдеться у повідомленні. 

У КМВА повідомили, що розгортають по місту пункти незламності – місця, де кияни можуть зарядити необхідні пристрої.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив Сергій Попко. 

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що фахівці уже працюють над відновленням постачання. 

  • З самої ночі Росія атакує українців. Спершу вона випустила велику кількість дронів, а після 7 ранку – ще й ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. 
  • В Полтавській області поранені п'ятеро. В Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни є загиблі.
  • Житомир – без світла і води.
  • Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
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