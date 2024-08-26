Ворог б'є по енергетиці. У містах – екстрені відключення, є перебої з водою (доповнили)

Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. В Києві – екстрені відключення світла, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
Окрім Києва, енергетика потрапила під удар у Дніпрі та інших населених пунктах. Подекуди відсутнє світло.
"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення", – сказав він.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на правому березі є перебої з водопостачанням.
За даними водоканалу, відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.
У КМВА додали, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – йдеться у повідомленні.
У КМВА повідомили, що розгортають по місту пункти незламності – місця, де кияни можуть зарядити необхідні пристрої.
"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив Сергій Попко.
Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що фахівці уже працюють над відновленням постачання.
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