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Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ

Путіну потрібне замороження війни, щоб накопичити сили для чергового наступу у потрібний момент.

Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Наслідки влучання у гіпермаркет Харкова
Фото: Харківська ОВА

Через масовані обстріли Харкова Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна — знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову — це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", — зазначає він.

У ЦПД наголошують, що знищення України і приєднання її територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.

"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія - дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", — додав він.

  • Раніше повідомлялося, що Росія готова скористатися будь-яким припиненням бойових дій і "замороження" війни, щоб підготуватися до ймовірного майбутнього наступу на території України.
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