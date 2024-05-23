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У Харкові – близько десяти вибухів. Є загиблі, поранені в місті та області (оновлено)

Щонайменше п'ятеро людей поранені в Харкові, а в Люботині і Злочеві – по двоє.

У Харкові – близько десяти вибухів. Є загиблі, поранені в місті та області (оновлено)
Фото: Новинарня

У Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 11:35, внаслідок ударів по місту загинули двоє людей, не менше 12 поранені. В області поранені четверо – в двох різних населених пунктах. 

Станом на 10:45 вибухів було не менше десяти. Про перший удар мер написав о 10:27, про другий – о 10:29 і про третій – тієї ж хвилини. 

Голова ОВА Олег Синєгубов о 10:37 повідомив, що кількість ударів зросла до п'яти. А вже о 10:45 Терехов повідомив, що удари не припинялися – кількість вибухів не менша, ніж десять.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок ударів по Злочеву в області поранені ще дві людини, а в Люботині – ще двоє. На Злочів, за даними Національної поліції, росіяни скинули бомбу. Правоохоронці повідомили про одну потерпілу – 73-річну жінку. 

"Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста", – повідомив мер. 

Також удар припав на приватне підприємство, яке займається друком. 

"За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу", – сказав мер. 

Загроза повторний ударів залишається.

Тіло ще одного загиблого і одного пораненого виявили на місці ще одного удару російської ракети. 

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