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Унаслідок атаки на Одесу загинули 16 людей, 55 поранені (оновлено)

Ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.

Загиблі внаслідок обстрілу Одеси
Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі загинули 16 людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Ще понад 50 людей поранені.

Дані про загиблих і поранених повідомив голова ОДА Олег Кіпер та Офіс генерального прокурора

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба", – спершу повідомив голова ОВА.

За словами Кіпера, понад 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоїть у чергах біля пунктів прийому. 

На місці обстрілу Одеси
Фото: ДСНС
На місці обстрілу Одеси

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. 

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Фото: ДСНС

Удар також пошкодив десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Загиблі внаслідок обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Наслідки обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси

Рятувальник на місці обстрілу
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці обстрілу

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Пошкоджене авто рятуваньників в Одесі
Фото: Одеська міська прокуратура
Пошкоджене авто рятуваньників в Одесі

Наслідки обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

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