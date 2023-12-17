У жахливій ДТП на Львівщині загинули троє військових

На Львівщині у жахливу ДТП потрапило авто з військовими, внаслідок зіткнення з вантажівкою загинули чотири людини: троє військових та цивільна жінка.

Про це повідомляє Держспецтрансслужба.

"16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна. Вічна та світла пам'ять", – повідомили у Держспецтрансслужбі.

За інформацією Zahid.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах, за кермом якого був військовослужбовець з Харкова.

У результаті водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка загинули, двоє з загиблих були у військовій формі. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що четверо постраждалих в цій ДТП отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків "швидкої".