Головне за ніч та ранок четвер, 16 листопада: бої на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, 1130 знищених окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 65 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 316 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми відзначаємо готовність понад 800 ракет до використання ворога для енергетичного терору", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що в Криму у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типу "Калібр" та "Онікс". За її словами, ракети повітряного базування зосереджені там, де будуть завантажуватись у літаки.

Нагадаємо, раніше про те, що Росія накопичує ракети повідомляла і розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

До України приїхав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, призначений на посаду 13 листопада.

Поїздка до України стала першим закордонним візитом Кемерона на посаді голови МЗС, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну. Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!" – написав Зеленський.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!