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Росіяни завдають ударів по Харкову та області

Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Росіяни завдають ударів по Харкову та області
Харків, обстріл (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Російські війська завдають ударів по Харкову. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про вибухи в місті.

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Нагадаємо, сьогодні вранці у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували. За інформацією патрульної поліції, вибух стався на заправці. Патрульні тимчасово обмежиували рух транспорту до завершення роботи екстрених служб.

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