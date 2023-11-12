Росіяни завдають ударів по Харкову та області

Російські війська завдають ударів по Харкову. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про вибухи в місті.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували. За інформацією патрульної поліції, вибух стався на заправці. Патрульні тимчасово обмежиували рух транспорту до завершення роботи екстрених служб.