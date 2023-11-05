В Одесі ворог вдарив ракетою про об’єкту інфраструктури, троє поранених (оновлено)

Сьогодні вдень в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою по інфраструктурному об'єкту. Поранені троє його співробітників.

Про вибухи в Одесі о 15:30 поінформували у Telegram Сили оборони України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Одеса – вибухи. Будьте в укриттях", – повідомили у Збройних силах.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо", – наголосив Кіпер.

О 17:24 Кіпер уточнив, що ціллю ворога було цивільне судноплавство.

"На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна, – повідомив він.

Сили оборони півдня зазначили у Telegram, що ворог спрямував по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

З 15:27 по 15:51 в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Ціллю ворога став судноремонтний завод. Внаслідок атаки була пошкоджена адміністративна будівля підприємства. Поранення дістали четверо людей.