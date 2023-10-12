Одна з них зараз обіймає посаду начальниці організаційного відділу в столичній райдержадміністрації.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та двом його помічницям – громадянкам України - повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Експрем’єр-міністру також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК).

"За даними слідства, колишній прем’єр, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями. Одна з них - є діючим державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у рф.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснює слідче управління СБУ в м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, що в Україні судитимуть експрезидента-втікача Віктора Януковича та Азарова за підписання “Харківських угод” у 2010 році на користь РФ.