За даними джерел, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак, від проведення огляду - відмовився.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що близько півночі Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини ДТП.

" За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді", - повідомили в ДБР.

Досудове розслідування розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 23 травня правоохоронці повідомили депутатці Київради Ярині Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння, скоєного 27 листопада 2022 року. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура буде його оскаржувати.