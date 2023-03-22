Російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця.

Про це в Телеграмі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі. Унікальний природний та історичний комплекс.

Станом на 14:03 відомо про одну загиблу людину, 25 – госпіталізовані, повідомив у Telegram секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"3 людини – у важкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому (з них двоє дітей)", – заявив він.

Фото: тг-канал Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міської ради

Фото: тг-канал Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міської ради

Оновлення 13:42. Щонайменше 18 людей постраждали внаслідок обстрілу Запоріжжя. Обстріл ворог вів по двох девʼятиповерхівках.

“На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро – у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів. Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється”, – заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Фото: тг-канал Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міської ради

Оновлено 13:00. “Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей”, – повідомив президент.

Він зауважив, що це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Учора окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.