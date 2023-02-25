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У Києві спалахнула пожежа на підприємстві

Підприємство розташоване в Подільському районі.

У Києві спалахнула пожежа на підприємстві
Фото: Віталій Кличко

На одному з підприємств у Подільському районі Києва спалахнула пожежа.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці – згодом", — зазначив він.

В ефірі телемарафону уточнили, що пожежа сталась на складах з лакофарбовими матеріалами. В суботу там нікого зазвичай немає. Про потерпілих поки нічого невідомо. На місці події працюють співробітники ДСНС.

"18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі. Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - уточнив згодом Кличко.

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Нагадаємо, що 5 лютого рятувальники погасили пожежу в десятиповерховому житловому будинку в місті Українка на Київщині.

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