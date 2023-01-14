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У Києві вибухи, триває ракетна атака росіян (оновлено)

Всі служби прямують на місце.

У Києві вибухи, триває ракетна атака росіян (оновлено)
Ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

У Дніпровському районі столиці пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - написав мер.

Перед цим КМВА повідомила, що триває ракетна атака окупантів на Київ.

Оновлено. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети. Постраждалих немає, уточнив потім мер.

"Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації", - повідомили у КМВА.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Київщині були чутні звуки вибухів.

Заступник командувача Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.

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