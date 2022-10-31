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Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову, зафіксовано два "прильоти" - ОВА

Жителів просять залишатися в укриттях.

Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову, зафіксовано два "прильоти" - ОВА
Харківщина (ілюстративне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Російські війська завдають ракетних ударів по Харкову та області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - написав він.

Мер міста Ігор Терехов також додав, що наразі зафіксовано два "прильоти" - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.

Також у Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.

Раніше повідомлялося про масований запуск ворожих ракет по Україні. Повітряна тривога станом на 7:34 про лунала в усіх регіонах, крім окупованого Криму.

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