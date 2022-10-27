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На півдні ЗСУ знищили два укритті з окупантами

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.

На півдні ЗСУ знищили два укритті з окупантами
Фото: uk.wikipedia.org

Штурмова та армійська авіація Збройних сил України відпрацювала на півдні шість ударів по силах протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

А також – по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 

  • 53 окупанти
  • два міномети
  • самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація"
  • два бронемашини
  • два бліндажі з особовим складом. 

Остаточні результати дорозвідуються.

Нагадаємо, 25 жовтня Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.

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