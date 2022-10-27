На півдні ЗСУ знищили два укритті з окупантами

Штурмова та армійська авіація Збройних сил України відпрацювала на півдні шість ударів по силах протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

А також – по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають:

53 окупанти

два міномети

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація"

два бронемашини

два бліндажі з особовим складом.

Остаточні результати дорозвідуються.

Нагадаємо, 25 жовтня Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.