Інформація щодо постраждалих поки не повідомляється.

Російські окупаційні війська обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодару.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

“Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, - написав Орлов.

Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих автомобілів.

Мер Енергодару закликав мешканців міста дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.