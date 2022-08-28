Російські окупаційні війська обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодару.
Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.
“Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, - написав Орлов.
Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих автомобілів.
Мер Енергодару закликав мешканців міста дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.
Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.