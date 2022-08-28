ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Енергодар, - Орлов

Інформація щодо постраждалих поки не повідомляється.

Росіяни обстріляли Енергодар, - Орлов
Фото: Дмитро Орлов

Російські окупаційні війська обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодару.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

“Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих  та масштабів руйнувань уточнюється”, - написав Орлов. 

Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих автомобілів. 

Мер Енергодару закликав мешканців міста дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також