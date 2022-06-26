​У Києві пролунали вибухи (доповнено)

Сьогодні зранку у Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.

В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

Доповнено (8:00).

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Нагадаємо, вранці 5 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. Постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.