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​У Києві пролунали вибухи (доповнено)

Інформація уточнюється.

​У Києві пролунали вибухи (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: Інсайдер

Сьогодні зранку у Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.

В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

Доповнено (8:00). 

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Нагадаємо, вранці 5 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. Постраждала одна особа, її госпіталізували. Ракети знищили цех, де ремонтували вагони для зерна.

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