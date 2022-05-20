В Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест проти окупантів, які викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Рашисти застосували силові методи до рятувальників, які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!" – написав він у телеграмі.

У НАЕК "Енергоатом" додали, що українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти ДК "Сучасник" у Енергодарі. У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.

18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1-го держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім опечатали кабінет і вивезли Віталія в невідомому напрямку.