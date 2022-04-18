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Нацполіція України розпочала 7,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військ РФ

Слідство ведеться на території 5 областей України.

Нацполіція України розпочала 7,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військ РФ
Фото: Анна Стешенко

Слідчі Нацполіції виявили понад тисячу тіл загиблих та замордованих росіянами мешканців Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районів Миколаївської області. Наразі у звільнених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком зниклих людей. Розпочато майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих громадян України на цих територіях.

Про це на брифінгу заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає кореспондент LB.

Фото: Анна Стешенко

«В період активної збройної агресії з боку Російської Федерації слідчими Національної поліції розпочато 7,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинення та фактами вчинення злочинів військовослужбовцями Збройних сил РФ. Найбільше, а саме понад 5 тисяч кримінальних проваджень, за ст. 438 Кримінального Кодексу України, а саме за фактами порушення законів та звичаїв війни», — заявив він.

Слідчі Нацполіції вже повідомили про підозру понад 200 особам, місце знаходження яких було встановлено. До більшості з них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З його слів, на звільнених територіях України: Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та в окремих районах Миколаївської області, — продовжують працювати понад 300 слідчих груп, які здійснюють збір та документацію злочинів військовослужбовцями РФ.

«Слідчими Поліції виявлено понад тисячу тіл загиблих та замордованих мешканців цих регіонів. На жаль, ця інформація не остаточна. Зараз триває робота з ідентифікації тіл, розтини та впізнання. Після проведення цих заходів тіла загиблих передаються для поховання родичам. Цими ж групами проведено понад 3 тисячі оглядів щодо пошкодження інфраструктури та житла, допитані понад 2,5 місцевих мешканців. Слідчими збирається доказова база звірств військовослужбовців Росії, яка буде використовуватися державою Україна під час звернення до міжнародних судових інстанцій. Наразі у звільнених пунктах поліцейські цілодобово працюють також над пошуком зниклих людей».

Фото: Анна Стешенко

Він наголосив, що вже розпочато майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих мешканців України. Задокументовані факти незаконного позбавлення волі понад півтисячі громадян України.

Нагадаємо, ОБСЄ знайшла свідчення воєнних злочинів Росії в Україні.

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