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З сьогоднішнього вечора і до ранку 17 березня у Києві оголосили комендантську годину

Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття.

З сьогоднішнього вечора і до ранку 17 березня у Києві оголосили комендантську годину

Із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня у Києві оголосили комендантську годину.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні – 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година”, – йдеться у повідомленні.

Пересуватися містом без спецперепусток заборонено. Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття.

“Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, – в укритті”, – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в різних районах Києва пролунали вибухи. За офіційними даними, вражено будівлі та будинки в Святошинському, Подільському, Шевченківському районах а також поблизу Осокорків. За даними речниці ГУ ДСНС у Києві Світлани Водолаги, станом на 8 ранку відомо про двох загиблих внаслідок ударів по столиці.

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