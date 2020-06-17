Похорон отца Порошенко перенесли из-за суда

Похорон Алексея Порошенко, отца пятого президента Украины, перенесли на 19 июня из-за суда над Петром Порошенко.

Об этом сообщил журналист Святослав Цеголко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", - написал он в фейсбуке.

Цеголко сообщил, что панихиду по Алексее Порошенко отслужат в 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре.

"Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко в 12:00 по адресу Институтская, 7", - добавил Цеголко.

Как сообщалось, Алексей Порошенко умер во вторник, 16 июня, в возрасте 84 лет.

Алексей Порошенко был генеральным директором финансово-промышленной группы "Укрпроминвест". В 2009 году получил звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украиной "в развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий выращивания сельхозкультур".

Был депутатом Винницкого областного совета.

Заседание Печерского суда по делу Петра Порошенко состоится в четверг 18 июня в 15:15. По словам адвоката, прокуратура ходатайствует об аресте лидера "Европейской солидарности".