Гарріс привітала Трампа з перемогою, - ЗМІ

Камала Гарріс обговорила з Дональдом Трампом важливість мирної передачі влади.

Про це повідомляє AP з посиланням на помічника Гарріс, який спілкувався з журналістами анонімно.

Віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала новообраному президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах.

Крім того, Гарріс обговорювала з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою на день середи промовою про поразку.