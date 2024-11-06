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Гарріс привітала Трампа з перемогою, - ЗМІ

Розмова відбулась перед промовою Гарріс про поразку.

Гарріс привітала Трампа з перемогою, - ЗМІ
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Камала Гарріс обговорила з Дональдом Трампом важливість мирної передачі влади.

Про це повідомляє AP з посиланням на помічника Гарріс, який спілкувався з журналістами анонімно. 

Віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала новообраному президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах.

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Крім того, Гарріс обговорювала з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою на день середи промовою про поразку.

  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.

  • Перед цим Трамп вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну. 

  • Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.
  • Президент Франції Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
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