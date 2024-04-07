Найбільше питань — по Інституті раку: перші результати появи в лікарнях представників пацієнтів

Перші два тижні роботи представників пацієнтів у п'яти пілотних медзакладах України показали, що наразі найбільше питань виникає щодо Національного інституту раку.

Про це в коментарі LB.ua повідомив Рух ЧЕСНО, який ініціював появу представників пацієнтів спільно із Національною службою здоров’я.

Суть проєкту в тому, що в п’яти медзакладах почали працювати фахівці, роль яких - допомагати людям краще зрозуміти свої права та обов'язки в межах Програми медичних гарантій (тобто що і як оплачуєнам держава).

Найбільше змістовних звернень та навіть скарг фіксують представники пацієнта, які працюють у Національному інституті раку.

“Там доволі специфічна сфера, дороговартісні дослідження та лікування у разі виявлення хвороб. Лікування онкохворим у нас гарантовано державою і законтрактовано НІРом, але усе ж трапляються випадки, коли пацієнти скаржаться на вимагання коштів за певні послуги. Також там існує проблема довгих черг на безоплатні обстеження такі як МРТ або КТ, а навантаження на заклад колосальне — туди звертаються пацієнти з усієї країни. Останній тиждень там через поломку не працює лінійний опромінювач і це стало особливою проблемою для пацієнтів, які вже розпочали радіологічне опромінення, яке не рекомендовано переривати”, — розповів ЧЕСНО.

Загалом, у пілотному проєкті добровільно беруть участь 5 закладів: у Києві пологовий будинок №6, Київська обласна лікарня і Національний інститут раку, у Львові – Львівський обласний перинатальний центр і Територіальне медичне об'єднання №1.

За перших два тижні роботи пілотної ініціативи представники пацієнта зафіксували понад 1005 звернень від громадян.

90% запитів були щодо інформації про свої права та отримання медичних послуг в рамках програми медичних гарантій, про “доступні ліки”. Питають, і як знайти потрібний кабінет, а іноді — корпус.ґ

У пологових будинках пацієнтки найчастіше запитують, які аналізи вони повинні сплачувати власним коштом, а які гарантовані державою та в якій лабораторії можна зробити ці дослідження за направленням лікаря.