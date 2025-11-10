До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
В "Енергоатомі" підтвердили проведення обшуків НАБУ та САП

У компанії наголосили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами.

В "Енергоатомі" підтвердили проведення обшуків НАБУ та САП
Фото: пресслужба Енергоатома

У НАЕК "Енергоатом" підтвердили про проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством.

Про це повідомили на сайті "Енергоатму".

"Енергоатом інформує, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", — ідеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, надають всі запитувані матеріали та сприяють об’єктивному і прозорому розслідуванню. 

"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", – запевнили у компанії.

  • Обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка.
  • Зазначається, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
