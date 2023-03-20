20 березня Україна і Великобританія підписали угоду про цифрову торгівлю.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Документ є правовою основою для більшого розвитку цифрової економіки - від електронної комерції до кібербезпеки - торгівлі цифровими продуктами і послугами між обома державами. Також угода зорієнтована на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому.

Документ підписали перша віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко та державний секретар з питань бізнесу та торгівлі, Президент Ради з питань торгівлі та Міністр у справах жінок та рівності Кемі Баденох.

За словами Свириденко, реалізація угоди поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань, сприятиме участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі. Також це посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.

Для України це вже друга угода про цифрову торгівлю. Першу наша держава підписала зі Сінгапуром. Документ доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великобританією. Він стане чинним після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія домовились укласти цю угоду торік у грудні. Влітку Лондон почав переговори з Києвом щодо усунення бар’єрів у цифровій торгівлі у межах підтримки України після вторгнення Росії.