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РНБО вирішила повернути "Черкаси Азот" з холдингу Фірташа у державну власність

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 20 серпня. 

РНБО вирішила повернути "Черкаси Азот" з холдингу Фірташа у державну власність
Фото: obozrevatel.com

Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання повернення у державну власність "Черкаси А"зот". Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Була доповідь міністр енергетики, ухвалено протокольне доручення щодо повернення в державну власніть підприємства, якого шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена", – заявив він. 

Данілов додав, що уряду та правоохоронним органам доручили вивчити, як держава позбулася контрольного пакету акцій та дізнатися, хто за цим стоїть. 

"Друге - здійснити заходи з повернення контрольного пакету акцій "Черкаси газ" та відшкодування", – зазначив він.

ПрАТ "Азот" входить до холдингу OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа.

18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії. Фірташ всі звинувачення заперечив. 

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