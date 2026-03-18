Польський суд дозволив екстрадицію російського археолога до України: рішення ще можуть оскаржити

Бутягін брав участь у незаконній археологічній роботі на території Криму після його окупації РФ, а Україна наразі збирає докази таких дій як частини геноциду.

Варшавський суд дозволив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України. Водночас рішення не є остаточним — захист готує апеляцію, а сам науковець наразі залишається під вартою. Про це пише російська служба BBC.

Бутягіна затримали у польській столиці на початку грудня 2025 року за запитом української сторони. Причиною стала його участь у археологічних розкопках у Криму після анексії Росією у 2014 році. Україна розцінює такі дії як незаконні та прирівнює їх до пошкодження культурної спадщини на тимчасово окупованій території.

Рішення варшавського суду може бути переглянуте апеляційною інстанцією, яка має право його скасувати, змінити або повернути справу на новий розгляд. Максимальний термін утримання під вартою у межах екстрадиційної процедури становить до двох років.

Якщо апеляційний суд підтримає екстрадицію, остаточне рішення ухвалюватиме міністр юстиції Польщі.

Ще до початку судового розгляду Міністерство закордонних справ Росії вимагало негайного звільнення Бутягіна та викликало посла Польщі в Москві, висловивши «рішучий протест».

Сам археолог, коментуючи ситуацію з польського СІЗО через адвоката, заявив, що не консультувався з юристами після відкриття кримінальної справи. За його словами, до арешту він відвідував низку європейських країн із науково-популярними лекціями, зокрема Нідерланди, Італію, Чехію та Кіпр.

«Я гірко розплачуюся за віру в Європу», — передав його слова адвокат.