Розвідники групи Гюрза” отримали чергову для бойових завдань від волонтерів “Української команди”

Волонтери «Української команди» передали черговий позашляховик бійцям групи «Гюрза» на Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» передала ще одну автівку на передову – бійцям групи «Гюрза». Це герої-розвідники, які першими бачать ворога. Вони звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Автівка потрібна бійцям для виконання бойових завдань.

Бійці «Гюрзи» подякували волонтерам «Української команди» за постійну підтримку.

«Вкотре дякуємо «Українській команді» за допомогу. За черговий автомобіль. А наше завдання – щоб він використовувався за призначенням і щоб орків ставало все менше і менше», - наголосили бійці.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на фронт понад 80 автомобілів, 3000 дронів та багато іншого спорядження майже на пів мільярда гривень.