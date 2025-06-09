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Розвідники групи Гюрза” отримали чергову для бойових завдань від волонтерів “Української команди” Пресреліз

Воїни звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку.

Розвідники групи Гюрза” отримали чергову для бойових завдань від волонтерів “Української команди”

Волонтери «Української команди» передали черговий позашляховик бійцям групи «Гюрза» на Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. 

«Українська команда» передала ще одну автівку на передову – бійцям групи «Гюрза». Це герої-розвідники, які першими бачать ворога. Вони звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку», - йдеться у повідомленні. 

Автівка потрібна бійцям для виконання бойових завдань.  

Бійці «Гюрзи» подякували волонтерам «Української команди» за постійну підтримку. 

«Вкотре дякуємо «Українській команді» за допомогу. За черговий автомобіль. А наше завдання – щоб він використовувався за призначенням і щоб орків ставало все менше і менше», - наголосили бійці.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на фронт понад 80 автомобілів, 3000 дронів та багато іншого спорядження майже на пів мільярда гривень.
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