Окупанти посилили фільтраційні заходи в Херсонській області

Рух Опору "Південь" УДА повідомив про посилення фільтраційної роботи окупантів на теренах тимчасово окупованої Херсонської області.

Росіяни намагаються забезпечити там примусову мобілізацію серед мешканців, які отримали паспорти Росії. Про це повідомив у ТГ речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Рух Опору також попереджає колаборантів, які допомагають окупантам тероризувати українських громадян, про неминучість покарання. Списки зрадників складені, їхня діяльність зафіксована", – зазначив Братчук.

Нагадаємо, в Херсонській області ворожа армія ходить по оселях українців, фіксуючи всіх чоловіків віком від 18 до 35 років.