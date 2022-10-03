В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ГоловнаКультура

Окупанти посилили фільтраційні заходи в Херсонській області

Рух опору попереджає, що списки зрадників складені.

Окупанти посилили фільтраційні заходи в Херсонській області
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Рух Опору "Південь" УДА повідомив про посилення фільтраційної роботи окупантів на теренах тимчасово окупованої Херсонської області.

Росіяни намагаються забезпечити там примусову мобілізацію серед мешканців, які отримали паспорти Росії. Про це повідомив у ТГ речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Рух Опору також попереджає колаборантів, які допомагають окупантам тероризувати українських громадян, про неминучість покарання. Списки зрадників складені, їхня діяльність зафіксована", – зазначив Братчук.

Нагадаємо, в Херсонській області ворожа армія ходить по оселях українців, фіксуючи всіх чоловіків віком від 18 до 35 років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також