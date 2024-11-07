Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСвіт

Кримінальні справи проти Трампа буде закрито

Прокурори розуміють, що до дня інавгурації жодного прогресу у провадженнях не буде.

Кримінальні справи проти Трампа буде закрито
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на двох американських чиновників, спеціальні прокурори, які займаються кримінальними справами проти Дональда Трампа, мають намір їх закрити.

Представники обвинувачення розуміють, що не встигають реально просунути провадження до дня інавгурації обраного президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Одразу ж після повернення до Овального кабінету Трамп захищений від подальших кримінальних розслідувань - такою є офіційна політика Департаменту юстиції. 

До того ж, республіканець призначить нового генерального прокурора, який просто анулює будь-які звинувачення.

Наразі проти Трампа порушено дві великі кримінальні справи - за неналежне зберігання секретних державних документів та спробу змінити результати виборів 2020 року. Під час виборчої кампанії республіканець прямо говорив прихильникам, що вони, серед іншого, голосують за його свободу від переслідування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies