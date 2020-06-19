Барселона выиграла у Неймара суд на 44 млн евро

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар проиграл "Барселоне" суд по делу о подписном бонусе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

28-летний экс-игрок "Барселоны" требовал от своего бывшего клуба 43,6 млн евро. Неймар настаивал на том, что эти деньги положены ему за продление контракта с клубом в 2016 году. По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в ПСЖ в 2017-м.

Однако суд отклонил это требование.

При этом по итогам заседания было принято решение о том, что уже бразилец должен заплатить "Барселоне" 6,7 млн евро.

Форвард имеет право подать апелляцию на решение суда.