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Барселона выиграла у Неймара суд на 44 млн евро

В свою очередь, бразилец обязан вернуть каталонскому клубу почти 7 млн евро.

Барселона выиграла у Неймара суд на 44 млн евро
Неймар
Фото: marca.com

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар проиграл "Барселоне" суд по делу о подписном бонусе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

28-летний экс-игрок "Барселоны" требовал от своего бывшего клуба 43,6 млн евро. Неймар настаивал на том, что эти деньги положены ему за продление контракта с клубом в 2016 году. По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в ПСЖ в 2017-м.

Однако суд отклонил это требование.

При этом по итогам заседания было принято решение о том, что уже бразилец должен заплатить "Барселоне" 6,7 млн евро. 

Форвард имеет право подать апелляцию на решение суда.

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