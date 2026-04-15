“Очільника” кримського музею підозрюють у викраденні майже 11 тисяч експонатів з Херсону

Ключовим учасником масштабного пограбування колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка виявився так званий директор Центрального музею Тавриди в Криму.

Підозру оголосили “директору” кримського музею за викрадення майже 11 тисяч експонатів з Херсона.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва РФ, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України.

Він діяв спільно з так званим “міністром культури” Херсонщини, його заступником та “директоркою” Херсонського музею. Фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Співучасникам злочину було повідомлено про підозру раніше.Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

Генпрокурор про викрадення росінями мистецької спадщини України

Кравченко зазначив, що Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи “евакуація” задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними.

“Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном – помиляються”, – підкреслив він.

Прикладом є російський археолог Олександр Бутягін, який публічно “легалізував” пограбування та знищення українських культурних цінностей. За рішенням польського суду наразі очікується екстрадиція Бутягіна до України.

“Це чіткий сигнал: міжнародне право працює”, – сказав генпрокурор.