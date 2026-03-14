Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
На Київщині є загиблі внаслідок російської атаки (оновлено)

Ворог спрямував на околиці столиці БПЛА і ракети різних видів.

На Київщині є загиблі внаслідок російської атаки (оновлено)
Наслідки обстрілу Броварів
Фото: Telegram

У Київській області через російську масовану комбіновану атаку станом на 5:30 загинули двоє людей.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, дві жертви зафіксовано у Броварському районі. Міський голова Броварів Ігор Сапожко додав, що у лікарні перебувають вісім постраждалих. Під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

Ще одна людина травмована у Вишгородському районі, там ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок. 

Пізніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що кількість загиблих на Київщині зросла до трьох. Ще одна людина загинула у Вишгородському районі. 

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.

Читайте також
