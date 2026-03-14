На Київщині є загиблі внаслідок російської атаки (оновлено)

Ворог спрямував на околиці столиці БПЛА і ракети різних видів.

У Київській області через російську масовану комбіновану атаку станом на 5:30 загинули двоє людей.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, дві жертви зафіксовано у Броварському районі. Міський голова Броварів Ігор Сапожко додав, що у лікарні перебувають вісім постраждалих. Під обстрілом опинилися гуртожиток, підприємство і складські приміщення.

Ще одна людина травмована у Вишгородському районі, там ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок.

Пізніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що кількість загиблих на Київщині зросла до трьох. Ще одна людина загинула у Вишгородському районі.

Наслідки влучань та падінь уламків є також в Обухівському та Бучанському районах Київщини. На місцях працюють рятувальники, медики та поліція.