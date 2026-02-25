Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, є поранений

Упродовж дня 25 лютого російські окупанти понад 30 разів обстріляли три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждав цивільний.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Поранень дістала одна людина. Ворог понад 30 разів атакував три райони області артилерією та безпілотниками", – каже він.

У Криворізькому районі ворог обстрілялв Зеленодольську громаду. Там пошкоджена інфраструктура. Поранений чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Нікопольському районі під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватні будинки і господарська споруда.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській громаді. Знищений гараж, побита оселя.