Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
У ДПСУ повідомили про тимчасову зупинку пропускних операцій на кордоні (оновлено)

Причиною став збій в роботі бази даних митниці.

У ДПСУ повідомили про тимчасову зупинку пропускних операцій на кордоні (оновлено)
Пункт пропуску, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 8 листопада, на кордоні України тимчасово припинили пропускні операції через збій в роботі бази даних митниці. На митниці кажуть, що причиною є ворожа атака. 

Про це повідомили у ДПСУ. У Державній митній службі кажуть, що збій є наслідком ворожої атаки. 

Оновлення. У ДМС уточнили, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.

"Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці", - йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Тому оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", став збій в роботі бази даних митниці. наголосили прикордонники. 
