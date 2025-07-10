Росіяни атакують Київ ударними безпілотниками та балістикою (доповнюється)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює протиповітряна оборона. Росіяни обстрілюють місто ударними безпілотниками. У Шевченівському, Дарницькому та Солом'янському районах зафіксовано виклики лікарів.

У Шевченківському районі, за словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, відбулося влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

У цьому ж районі уламки БПЛА впали на дах житлового будинка та біля автозаправки. У Дарницькому районі відбулося падіння збитого дрона у дворі будинку.

У Шевченківському та Дарницькому районі пожежі у багатоповерхівках.

У Шевченківському районі, попередньо, пожежа ще в одному житловому будинку. У Голосіївському горить вантажівка. У Подільському - падіння уламків.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі падіння, попередньо, уламків дрону.

У столиці троє постраждалих з осколковими пораненнями.

Влада просить містян перебувати в укриттях, ворожі "шахеди" продовжують рух на Київ.