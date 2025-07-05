Станом на ранок 5 липня, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох осіб.

"Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані. Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста", ідеться у повідомленні.

Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакував ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Після 14 години стало відомо, що російський удар все ж призвів до жертв. Під час розбирання завалів зруйнованої будівлі знайшли тіло людини, розповіли в ДСНС. Тимур Ткаченко додав, що йдеться про Святошинський район.

Кількість поранених станом на зараз – 26 людей. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що принаймні 12 людей були госпіталізовані.

Серед поранених – дитина 10 років. Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики. У ДСНС повідомили, що пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. Загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

Станом на 11:47 тривала ліквідація пожеж у двох районах міста, повідомили в ДСНС. Для гасіння залучили вертоліт.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки по Києву

Станом на 10 ранку, за даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, відомо про такі наслідки:

Найбільше постраждав Соломʼянський район. На Відрадному ушкоджено житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Рятувальники борються з вогнем в зоні нежитлової забудови.

"У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби", – повідомив Ткаченко.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

У Святошинському районі – наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше – на Леся Курбаса. Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку.

Постраждав також Дніпровський район. Там незначні пошкодження в кількох локаціях, фахівці знайшли частини ворожих дронів поруч з ліцеєм.

У Дарницькому районі частини ворожих дронів виявили на відкритій території.

У Шевченківському районі пошкоджені два житлові будинки. Також пожежа виникла на відкритій території поруч зі школою.

У Голосіївському районі частини ворожих цілей виявили в кількох місцях.

Фото: ДСНС України в Telegram Атака на Київ 4 липня

Міська влада повідомляла, що в Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок – пожежа сталася на першому поверсі. Також відбулося займання у приватному секторі.

У Голосіївському районі уламки впали на медичний заклад.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва. 4 липня 2025

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Києва 4 червня 2025 року.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у повітрі спостерігається висока концентрація продуктів горіння через пожежі, тому КМВА просить зачинити вікна після відбою та повернення у домівки.

Серед пошкоджених будівель – декілька відділень Нової пошти, а також склад видавництва та інтернет-книгарні Наш формат.

"Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено", – повідомили в видавництві.

За даними Повітряних сил, саме столиця була основною ціллю атаки. Загалом ворог випустив по Україні 550 ракет і дронів.

Зміни в русі транспорту

Станом на 7 ранку, за даними КМДА, рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий.

Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Автобуси курсують:

№ 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;

№ 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;

№ 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Kyiv City Express виконував маршрути тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху. Після 14:00 рух експресу відновили в нормальному режимі.

Атака 3-4 липня

Повітряна тривога в зв'язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом'янському районі і не спричинили ушкоджень.

Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами.