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У Києві через масовану російську атаку палають житлові будинки (доповнюється)

У КМВА говорять про "довгу і важку ніч".

У Києві через масовану російську атаку палають житлові будинки (доповнюється)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакує ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Активно працює протиповітряна оборона.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, одразу кілька пожеж зафіксовано у Солом'янському районі міста, усі вони - у багатоквартирних будівлях. Також сталося займання на даху приватного будинку. 

Падіння уламків також відбулося у Дарницькому районі на відкритій території, там минулося без суттєвих наслідків. Ще один дрон у тій же місцевості впав без детонації. У Святошинському районі пожежа у дворі будинку. Ймовірно, є постраждалі, адже відбулися виклики швидкої допомоги. 

Пізніше посадовець додав, що кількість локацій з наслідками атаки збільшилася до 13 у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Багато постраждалої інфраструктури - це саме житлові будівлі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі надійшов виклик медиків, бригада вирушила на місце.

КМВА попереджає, що "ніч буде довгою та важкою" і закликає дбати про свою безпеку. 
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